Senador Alfonso de Urresti calificó como "una mala cuña" los dichos de Óscar Landerretche contra el FA

El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, se refirió al ambiente en el oficialismo en la previa de la primaria del sector luego de los polémicos dichos de Óscar Landerretche contra el Frente Amplio y a la aprobación en el Senado de la reforma al sistema político.

"Me gustaría que si hay un Gobierno de derecha traten de no derribarlo", apuntando a "convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesia", dijo el economista.

En diálogo con radio Duna, valoró el resultado positivo de la iniciativa legislativa que impulsó, resaltando que “no mete la mano en la urna. Establece una representatividad efectiva. Hoy tenemos 23 partidos, eso en ningún país de occidente ocurre, no da gobernabilidad”.

“Lo peor es negar y buscar escusas y decir que esto es volver al binominal. Qué representatividad tiene una persona que renuncia a su partido, junta firmas y hace otro”, ironizó.

Sobre lo mismo, el senador cuestionó la postura del Frente Amplio y el Partido Comunista: “No vengan ahora a decir que no representa porque no les conviene. El acuerdo lo firmó el FA y el PC y hoy lo están desconociendo”.

Consultado por la primaria oficialista, programada para el próximo 29 de junio, el legislador adelantó que una mayor convocatoria favorecerá, sin duda, a toda la centro izquierda, junto con asegurar que “de todas maneras, los dichos de Óscar Landerretche en contra del FA y el PC, fue una mala cuña”.

“Yo siempre he aprendido, y siendo parte del comando encargado nacional electoral de Carolina (Tohá), que quienes asesoramos, quienes apoyamos a la candidata, no somos los protagonistas, la protagonista es la candidata, y yo creo que ella ha hablado claramente, tiene una capacidad de comunicación y una claridad en sus cuñas, en sus ideas, y no somos los adherentes quienes vamos a hablar por ella”, sentenció el senador e integrante del comando de Carolina Tohá.

“Cuando compites en una primaria, debes aceptar las reglas de apoyar al candidato que gane. Por eso llamó al resto de los partidos a hacer lo mismo”, finalizó De Urresti.

PURANOTICIA