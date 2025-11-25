Senado vota este martes la acusación constitucional contra Diego Pardow

Con resultado incierto se votará hoy en el Senado la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, militante del Frente Amplio (FA), por su responsabilidad en el error de cálculo en las cuentas de la luz.

El libelo cuenta con dos capítulos y sostiene que infringió la Constitución al no resguardar el principio de probidad. Además, señala que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía, por los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Basta con que se apruebe uno de los capítulos para que Pardow, de profesión abogado, quede inhabilitado para ocupar cargos públicos por cinco años, lo que incluye su actual cátedra en la Universidad de Chile.

Para ello se requiere que el libelo sea aprobado por 26 de los 50 senadores. Hay dos legisladores con viajes anunciados, Felipe Kast (Evópoli) e Iván Flores (DC), quienes no estarían en sala. Si piden permiso constitucional, el quórum bajará a 25 votos. Las abstenciones, las inhabilidades y las ausencias favorecerían al exministro.

En la Cámara de Diputados, Pardow enfrentó un clima muy adverso. El miércoles 19 de noviembre pasado, la acusación fue aprobada por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. A favor votaron 13 diputados oficialistas que, de haberse abstenido, habrían salvado al exministro.

Sin embargo, en el Senado el escenario es menos adverso para Pardow, aunque incierto. Cuatro senadores de oposición estarían por rechazar el libelo, pero cinco del oficialismo se declararon en reflexión o simplemente votarían a favor.

Según los análisis, el senador Pedro Araya (PPD) podría votar igual que su hermano, el diputado Jaime Araya (independiente PPD), quien aprobó el libelo. Además, los senadores del comité Independiente-Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda (independiente) y Esteban Velásquez (FREVS), podrían sumarse al diputado Jaime Mulet (FREVS), quien también votó a favor y será uno de los legisladores que defenderá la acusación en el Senado.

Entre los socialistas, el senador Fidel Espinoza es otra de las incógnitas, ya que siempre ha tenido una visión crítica del gobierno y del Frente Amplio. Además, la posición de la senadora Fabiola Campillai (independiente) igualmente es desconocida.

Asimismo, el senador independiente Karim Bianchi, si bien no ha adelantado cómo votará, ha acusado a Pardow de “mentirle al país”. El padre del senador, el diputado Carlos Bianchi, fue uno de los que aprobaron el libelo.

