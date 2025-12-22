Senado vota acusación constitucional contra ministro de la Suprema, Diego Simpertigue

A partir de las 10:00 horas de este lunes 22 de diciembre, el Senado revisará y votará la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, instancia que ya fue aprobada el 5 de diciembre pasado por la Cámara de Diputados.

Tal como está establecido en la normativa vigente, el Senado debe actuar como jurado y resolver si existen o no las causales contenidas en el libelo que acusa al magistrado de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad.

Entre las 10:00 y las 14:00 horas, la Sala escuchará la relación que efectuará el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, por el término de 60 minutos, para luego oír, hasta por 60 minutos a los miembros de la comisión designada por la Cámara de Diputados para formalizar la acusación, que estará integrada por la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manoucheri y Jorge Rathgeb.

A continuación, se escuchará a la defensa del acusado por 60 minutos y luego los diputados acusadores podrán realizar la réplica y, posteriormente, la defensa podrá hacer su dúplica, otorgándose 30 minutos a cada parte para tales efectos.

Por la tarde, desde las 15:00 horas y hasta el total despacho, se procederá a la fundamentación de voto de los senadores, respecto de los tres capítulos que contempla el libelo acusatorio, para lo cual cada uno tendrá hasta 5 minutos.

Una vez terminada la fundamentación, se someterá a votación separada cada uno de los tres capítulos de la acusación.

CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN

Tres capítulos contiene la acusación presentada por diputados de la oposición, liderados por la dupla socialista Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, y que llegó a sala con recomendación de ser aprobada por parte de la comisión revisora que presidió la diputada Maite Orsini.

El primer capítulo sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad, en el marco de la causa denominada BelAz Movitec. Al respecto, la acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas a este consorcio de origen bielorruso.

Dichas decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio en su litigio con Codelco por montos que superan los $11 mil millones. Esto en un contexto “donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte -Eduardo Lagos y Mario Vargas - actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la “arista bielorrusa” del Caso Audios”.

Simpertigue habría viajado a Europa en un crucero de lujo junto al abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa, y las esposas de ambos. El viaje se habría concretado dos días después del supuesto último pago a la exministra Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien se contactaba con Lagos y Vargas.

El segundo capítulo acusa notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Esto se funda en que el cuestionado ministro “permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar”.

En tanto, el tercer capítulo lo acusa de infringir del deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta. En este punto, el ministro de la Suprema habría participado en la resolución de la causa sobre el proyecto EcoEgaña, que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta.

Semanas más tarde habría realizado un crucero junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes del consorcio, ambos en prisión preventiva. “La proximidad temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido entre el ministro y los abogados vinculados a la trama refuerza la existencia de un vínculo social estrecho y sostenido”, sostiene el texto de la acusación.

