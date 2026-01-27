Senado respalda la propuesta del Ejecutivo y aprueba el nombramiento de Jorge Luis Zepeda como nuevo ministro de la Corte Suprema

El Senado, en una sesión especial, aprobó en forma unánime la propuesta del Ejecutivo para nombrar en el cargo de ministro de la Corte Suprema a Jorge Luis Zepeda Arancibia.

El último nombramiento del Presidente Gabriel Boric fue respaldado por 37 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago fue incluido por derecho propio, al ser el ministro más antiguo de su categoría, en la quina definida por el Pleno del máximo tribunal el 27 de octubre, para reemplazar a Juan Eduardo Fuentes.

El Gobierno formalizó su nominación la semana pasada como un candidato de consenso. Se estimó que el juez era el único de los cinco nombres que integraban la quina que podría contar con los votos necesarios.

Zepeda inició su carrera en la magistratura como juez de Letras de Andacollo, en 1983. Posteriormente ocupó el cargo de magistrado en Ovalle, Punta Arenas y Santiago. Entre 1996 y 2000 fue ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena.

En 2001 fue nombrado ministro del tribunal de alzada de Santiago, el que presidió en 2016. Además, venía integrando la Corte Suprema, en calidad de suplente, desde el año 2019 en adelante.

La senadora de Renovación Nacional (RN) y presidenta de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Paulina Núñez, dio cuenta a la Sala del informe favorable de la instancia. Núñez destacó que el respaldo en la comisión fue unánime.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, resaltó la trayectoria del magistrado: “Ha desarrollado sus funciones en la judicatura con estricto apego al derecho, con respeto a las garantías de todas las partes y con una profunda conciencia del deber en cuanto a asegurar la justicia”.

“El Presidente de la República estima que la trayectoria, experiencia, probidad y calidad humana del señor Jorge Luis Zepeda Arancibia lo hacen plenamente idóneo para integrar la excelentísima Corte Suprema de Justicia, aportando el fortalecimiento de su función jurisdiccional y al prestigio de nuestras instituciones”, agregó el ministro.

Los senadores, en tanto, en sus intervenciones para fundamentar el voto, aludieron la situación en el Poder Judicial ante la inédita detención y formalización de la exjueza Ángela Vivanco.

Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista (PS) recordó que su bancada rechazó la nominación de Vivanco y llamó a la reflexión respecto a ese caso.

“Estamos ante una ministra de la Corte Suprema ratificada por este Senado, propuesta a este Senado, que está siendo formalizada, privada de libertad y espero condenada, por situaciones brutales, escandalosas, de corrupción, de fallos amañados, de soborno, de cohecho, de las más abyectas conductas ilícitas”, comentó.

Con este nombramiento, se reducen a tres las vacantes en el máximo tribunal.

El pasado 15 de diciembre, se determinó la reapertura del concurso para el cupo de Sergio Muñoz, exjuez que fue destituido por una acusación constitucional en el Congreso en octubre de 2024.

El otro cupo es el de María Teresa Letelier, que dejó el Poder Judicial el 23 de diciembre, al cumplir la edad máxima para permanecer en el cargo.

Por otro lado, debe definirse el reemplazo de Diego Simpertigue, exministro destituido el 22 de diciembre ante una acusación constitucional por su vinculación con el denominado caso "Muñeca Bielorrusa".

