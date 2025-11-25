Senado rechazó la acusación constitucional presentada contra el exministro Pardow por error en el cobro de las cuentas de la luz

El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, apuntado por su presunta responsabilidad en el error de cálculo que derivó en un sobrecobro en las cuentas de la luz.

Por 17 votos a favor, 28 en contra y una abstención, se rechazó el primer capítulo del libelo impulsado por la oposición.

La votación del segundo capítulo fue más estrecha, 21 a favor, 21 en contra y tres abstenciones, insuficientes para aprobar.

Con esta votación, la exautoridad evitó la sanción más grave que arriesgaba: quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

El libelo que fue presentado por los partidos de oposición: UDI, Renovación Nacional, Demócratas, Evópoli, Partido Republicano, Amarillos, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, constó de dos capítulos.

Uno de los apartados apuntó a que la exautoridad habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al establecer las tarifas del sistema eléctrico chileno vigentes desde el 1 de enero de 2024, lo que derivó en pagos en exceso. Este fue rechazado con 28 votos en contra, 17 a favor y una abstención.

El otro capítulo responsabilizaba a Pardow de supuestamente infringir el principio de probidad debido a que no habría actuado oportunamente tras la autodenuncia de Transelec después de que esta empresa detectara un error de cálculo de los precios de las cuentas de la luz, el cual comunicó al ministerio de Energía a fines del año pasado.

El caso se complicó después de que se supo que la pareja de la exautoridad, la abogada Carolina Iñiguez, fue parte de un estudio jurídico que defendió a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), lo que fue interpretado por algunos parlamentarios como un posible conflicto de interés, lo que fue refutado por el exministro.

Cabe recordar que Diego Pardow, militante del partido oficialista Frente Amplio, salió del ministerio de Energía el 16 de octubre, luego de que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia al cargo.

