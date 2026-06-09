Senado rechaza norma que habilita el levantamiento del secreto bancario y pasa a comisión mixta

El Senado rechazó la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en el marco de la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.

La iniciativa, que se encuentra en su tercer trámite legislativo y fue ingresada en 2023, registró un empate de 24 votos al ser sometida a votación en la Sala, por lo que será discutida en una comisión mixta.

La instancia, conformada por cinco senadores y cinco diputados, buscará llegar a un escrito que consiga el acuerdo de ambas cámaras.

El desenlace en la Sala se selló con un nuevo empate, marcado por la votación a favor del senador Miguel Ángel Calisto y la ausencia de Ximena Órdenes (IND-PPD), quien no logró llegar a la Sala debido a retrasos en su vuelo.

La norma que se votó buscaba permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda requerir directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin necesidad de una autorización judicial previa.

Cabe señalar que el debate ha cobrado especial relevancia en los últimos luego de que la «Operación Tokyo» revelara una red de lavado de activos vinculado al Tren de Aragua.

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