Senado ratifica a Dorothy Pérez como contralora general de la República: se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo

Este lunes, la Sala del Senado confirmó a Dorothy Pérez como la nueva titular de la Contraloría General de la República (CGR), convirtiéndola en la primera mujer en asumir este cargo en los 97 años de historia de la institución.

Quien hasta ahora había sido contralora subrogante, obtuvo el apoyo necesario al superar el quórum supramayoritario, con 46 votos a favor, dos abstenciones y un solo voto en contra.

Previo a la votación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó los méritos de la abogada para encabezar el ente contralor: “El Ejecutivo aprecia como una virtud destacable la labor de la contralora subrogante. El hecho de que durante estos 10 meses no se haya dedicado sólo a administrar el cargo, sino que haya adoptado decisiones importantes para la modernización de la institución”, dijo la autoridad.

El secretario de Estado destacó que, entre las políticas implementadas desde octubre de 2023, fecha en que asumió el cargo de manera subrogante, se cuenta “su Estrategia Nacional Anticorrupción, la Agenda de Integridad Pública, e incluso haber proyectado el uso de la Inteligencia Artificial para el trabajo cotidiano, y que, además, no se guarde la posibilidad de exponer mejoras institucionales que se requieren en las materias que dicen relación con la labor de la Contraloría”.

La nominación de la contralora general de la república obtuvo un importante apoyo desde la oposición: uno de los votos provino del senador Iván Moreira (UDI), quien durante su intervención recordó que la funcionaria “ha sido una persona que ha enfrentado situaciones que muy pocas han logrado sortear, como una destitución declarada ilegal y arbitraria, y que en su primera semana como subrogante, eliminó seis jefaturas y reestructuró completamente la organización”.

Sin embargo, una de las principales detractoras de la candidata propuesta por el Presidente Boric, y la única parlamentaria que votó en contra, fue la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda, quien reafirmó que “no podemos tener sombras en este nombramiento, y eso es lo que a mí me preocupa. No tengo la convicción, y como no la tengo, no puedo votar a favor”.

