Senado frena sala cuna universal y pone en jaque su despacho antes del 11 de marzo

El Senado excluyó de tabla el proyecto de sala cuna universal. En la práctica, esta decisión dejó sin margen al gobierno para despachar la iniciativa antes del 11 de marzo.

Según consignó La Tercera, una hora estuvieron discutiendo los jefes de los comités del Senado, en la sede del Congreso en Santiago, para cerrar las tablas de debate de los últimos días del período legislativo antes del traspaso de mando.

En la reunión de comités de este lunes, la iniciativa no fue incluida. Además, no fue contemplada la opción de convocar a sesiones extraordinarias el jueves o el viernes.

Por ello, la última opción para destrabar el proyecto es que el presidente Boric, en uso de una facultad constitucional, cite una sesión extraordinaria del Senado, lo que requiere que la Comisión de Educación despache la iniciativa.

Hasta ahora, la próxima sesión de Comisión de Educación se realizaría recién este miércoles, de acuerdo a lo confirmado por el el presidente de esa instancia, Gustavo Sanhueza (UDI).

Al respecto, el jefe de bancada de los senadores de la UDI, Sergio Gahona, sostuvo que “está toda la voluntad política para poder avanzar en este tema, pero en la medida en que la propuesta que plantee el gobierno de verdad sea de consenso y nos satisfaga”.

Y advirtió que "si esa propuesta no nos satisface, el proyecto no se va a ver”.

En tanto, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en conversación con Desde La Redacción, manifestó que “lo que a mí me tiene molesto es que el gobierno ha tratado de instalar de que esto no ha avanzado por culpa de la oposición”.

“Es tan absurdo bloquear un proyecto como apurarlo de manera irresponsable”, añadió el timonel de la UDI.

Por su parte, el jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, ratificó que no habrá sesiones ni jueves ni viernes de esta semana y que dicha alternativa “no se ha planteado, ni del Ejecutivo ni del sector oficialista”.

Castro transparentó un diálogo que sostuvo con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien le comunicó que, dada la rígida postura que ha existido por parte de la oposición en la materia, “no habría otro escenario posible para observar esto”.

Cabe señalar que este lunes, el presidente Boric volvió a pronunciarse sobre el tema. Desde Juan Fernández realizó un llamado al Parlamento y a la oposición a que "tenemos la posibilidad de sacar sala cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos".

“Lo han dicho innumerables personas de la comunidad civil, técnicos del sector de la oposición. Hemos trabajado firmemente como gobierno para poder aclarar todas las dudas. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de sala cuna esta semana para Chile. Se puede, se puede, depende de voluntad política”, añadió.

Asimismo, confirmó que este lunes la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, ingresará la última propuesta del Ejecutivo e indicó que “seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga”.

PURANOTICIA