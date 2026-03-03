Diputados UDI arremeten contra el presidente Gabriel Boric y respaldan al mandatario electo José Antonio Kast por polémica del “cable chino”

La bancada de diputados de la UDI calificó como "completamente insuficiente e inverosímil" la versión entregada esta mañana sobre el cable chino y respaldó al mandatario electo José Antonio Kast, quien se retiró de la reunión en La Moneda.

“Respaldamos plenamente al presidente electo, José Antonio Kast, en su decisión de exigir al presidente Gabriel Boric que se retracte de sus declaraciones en torno a las fechas en que supuestamente habría intentado informar a la administración entrante sobre el proyecto de cable submarino de origen chino, situación que ha derivado en una grave crisis diplomática y en un innecesario deterioro institucional en pleno proceso de transición”, señaló la UDI en un comunicado.

“Observamos una manifiesta falta de rigor jurídico, técnico y político en la conducción de este asunto por parte del actual Mandatario, quien por mandato constitucional es el responsable de conducir las relaciones internacionales y resguardar los intereses de Chile”, añadió.

“Resulta particularmente grave que, frente a un proyecto de alta sensibilidad geopolítica y estratégica, el gobierno haya reaccionado de forma absolutamente tardía y contradictoria, ajustando su versión de los hechos a medida que se conocían nuevos antecedentes y se evidenciaban inconsistencias e, incluso, faltas de rigurosidad de algunas autoridades”, agregó.

“Así, consideramos completamente insuficiente e inverosímil la versión entregada por el presidente Boric, en cuanto a que habría intentado informar dicha situación en dos oportunidades al presidente electo. De haber existido un interés genuino y la debida diligencia que exige la investidura presidencial, esta información se habría podido transmitir oportunamente a través de los canales formales, atendida la magnitud del caso”, recalcó.

“Por lo anterior, reiteramos nuestro más absoluto respaldo al presidente electo, José Antonio Kast, al no haber sido informado de manera oportuna y transparente sobre la tramitación de este opaco proyecto, y valoramos la firmeza con que ha actuado en defensa de la institucionalidad y de los intereses estratégicos de Chile, evitando validar prácticas que solo contribuyen a dañar aún más la credibilidad de nuestro país a nivel internacional”, concluyó la declaración UDI.

