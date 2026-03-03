Ministro Muñoz, admite que no informó a su sucesor sobre cable submarino en primera reunión

En medio de la controversia por el cable submarino, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, admitió que no abordó el tema con su sucesor, Louis De Grange, en la primera reunión bilateral. La declaración la realizó en un punto de prensa previo al frustrado encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

Al explicar el proceso de traspaso, el secretario de Estado sostuvo que "estamos contentos, nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos hecho los esfuerzos para poder ir traspasando la información de la forma lo más responsable posible".

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre si informó del proyecto a su sucesor, Louis De Grange, reconoció que "en la primera reunión, efectivamente, la propuesta estaba todavía en desarrollo y yo lo había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de Telecomunicaciones".

Muñoz justificó esa decisión señalando que "me parecía que era un tema un poco más confidencial que se tenía que tratar en ese espacio".

En esa línea, aseguró que el intercambio de antecedentes ha continuado: "Hemos tenido ya una serie de reuniones en que se ha ido entregando información bien detallada. Lamentablemente, la reunión del subsecretario de Telecomunicaciones (Claudio Araya) se canceló, espero que se pueda volver a agendar porque son temas muy particulares importantes que se tienen que tratar".

Al finalizar, el secretario de Estado adelantó nuevas instancias para abordar el tema en el Congreso. "Hoy día voy a tener nuevamente reunión en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, en la cual también se va entregar todos los antecedentes que se requieran".

PURANOTICIA