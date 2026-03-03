Kast profundiza quiebre con Boric: da por terminado el traspaso de mando y acusa "falta de confianza" en información del Gobierno

El Presidente electo, José Antonio Kast, explicó que la polémica suspensión de la reunión con el Presidente Gabriel Boric y el término anticipado del proceso de traspaso de mando, no obedecen únicamente a una diferencia por el cuestionado proyecto de "cable chino”, sino a un conjunto de situaciones que –a su juicio– han deteriorado la confianza en la información entregada por el Gobierno saliente.

Kast recordó desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) que sostuvo tres encuentros previos con Boric antes de la reunión de este 2 de marzo: dos formales y uno posterior en el Congreso del Futuro. Además, confirmó la comentada llamada telefónica el 18 de febrero, en la que se abordaron cuatro temas: niñez, regularización de migrantes, la consulta en La Araucanía y el proyecto de conectividad internacional (cable chino).

Según explicó el Mandatario que asumirá el 11 de marzo, en esa conversación los temas fueron “enunciados” y no profundizados, incluyendo la situación del cable y eventuales presiones o posiciones del Gobierno de Estados Unidos. Kast sostuvo que en esa instancia también manifestó su preocupación por la situación fiscal del país, eventuales “amarres” administrativos y nombramientos de última hora, además de la lentitud en la reconstrucción tras las catástrofes, especialmente en Viña del Mar.

El Mandatario electo afirmó que solicitó que cualquier reunión posterior incluyera a los ministros sectoriales correspondientes –Interior, Transportes, Desarrollo Social y Hacienda– debido a la envergadura de los temas tratados. También indicó que pidió al Presidente que no adoptara decisiones relevantes en los días finales de su mandato, señalando que “no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas” que podrían condicionar a la próxima administración.

Respecto a la controversia pública, José Antonio Kast sostuvo que pidió al Presidente Boric una "aclaración" de sus dichos en una entrevista reciente, ya que –según indicó– podrían malinterpretarse los contenidos de la llamada del 18 de febrero.

Finalmente, señaló que la decisión de suspender la reunión y dar por terminado el proceso de traspaso de mando responde a una pérdida de confianza, afirmando que han detectado “falta de información” y, en algunos casos, lo que calificó como “falta de transparencia” en distintas reparticiones. "Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado porque no confiamos en la información que se nos está entregando", señaló el Presidente electo desde la OPE en Las Condes.

Asimismo, Kast anunció que instruyó la conformación de una “fuerza de tarea administrativa” para recopilar antecedentes a través de ministerios, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia y otras instancias, con el fin de contrastar la información recibida una vez que asuma el 11 de marzo. Asimismo, adelantó que solicitarán apoyo parlamentario para reforzar la fiscalización.

En ese contexto, reiteró que la situación fiscal del país es compleja y que será una prioridad enfrentarla, junto con la reconstrucción y otras urgencias sociales.

