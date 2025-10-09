Senado despachó a ley proyecto que reconoce labor de recolectores de basura domiciliaria

El Senado aprobó de manera unánime y despachó a ley el proyecto que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo.

Esta iniciativa reconoce y valora la importancia de la labor de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, efectuada por las recolectoras y los recolectores, denominación que comprende a las barredoras y barredores, conductoras y conductores, y peonetas en camiones recolectores, para lo cual se establece un estatuto legal propio en lo relativo a las condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en las que desarrollarán sus labores.

Asimismo, se establecen las condiciones sanitarias y ambientales en las que se deben desarrollar las labores de recolección de residuos sólidos domiciliarios, esto es contar con acceso permanente a agua potable, acceso a servicios higiénicos, contar con lugares habilitados para la alimentación, duchas y cambio de vestimenta.

El proyecto dispone que las entidades contratantes, los municipios o los gobiernos regionales, deberán elaborar y poner a disposición de las y los recolectores un protocolo de prevención y gestión de riesgos, como también ser capacitados en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que se les entregue elementos de protección personal.

Por otro lado, a los trabajadores se les deberá incorporar en los programas de vigilancia ambiental y de la salud, y tendrán derecho a un examen anual y gratuito de medicina preventiva.

