Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera

Con respaldo mayoritario, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que autoriza la construcción de un monumento en honor al fallecido expresidente Sebastián Piñera, el cual será emplazado en la plaza de la Ciudadanía.

La iniciativa consiguió 34 votos a favor, cifra que permitió asegurar su aprobación en la Cámara Alta, cerrando así su tramitación en el Congreso. De esta forma, se concreta el homenaje al exmandatario en un espacio emblemático del centro cívico.

Además, se registraron en la Sala 6 votos en contra y una abstención.

Durante la sesión, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a la senadora Andrea Balladares, valoraron el respaldo obtenido por la propuesta. Esta última destacó el legado del exjefe de Estado, señalando que "hoy día el presidente Piñera pasa a ser parte de la historia de nuestro país. Recordaremos su legado como el de un defensor, el de un estadista, un defensor de la democracia, un hombre que creía en la libertad profundamente, y que su convicción, fuerza y amor por Chile, guiaron su vida a grandes logros por nuestro país. Pero sobre todo, fue un hombre que destacó por estar 24/7 luchando y trabajando por Chile".

El proyecto había sido presentado en enero de 2025 por el entonces senador José García Ruminot, hoy ministro de la Segpres, y contó con apoyos transversales en su tramitación.

Sin embargo, el debate también incluyó cuestionamientos desde algunos sectores. Desde el oficialismo, la senadora Balladares sostuvo que la figura del exmandatario "pertenecen a la historia de Chile. Sebastián Piñera hizo historia, cambió a la historia y entró en la historia de nuestro país. Se ubica entre los grandes de nuestra patria, junto a los presidentes don Manuel Montt, don Arturo Alessandri Palma y don Patricio Aylwin, quienes marcaron distintas etapas de nuestra vida republicana".

Desde la oposición, en tanto, el senador Fidel Espinoza matizó esa visión, señalando que los elogios fueron "un poquito excesivos", como si fuera "el mejor del siglo", aunque de todas formas respaldó la iniciativa. En esa línea, afirmó que "Sebastián Piñera fue dos veces Presidente de Chile elegido democráticamente con el voto de millones de nuestros compatriotas. Y en una democracia sólida los cargos no se reconocen según la afinidad política".

En contraste, desde el Partido Comunista surgieron críticas más duras. La senadora Claudia Pascual cuestionó la oportunidad del homenaje, indicando que "todos los presidentes que tienen monumento en la Plaza la Constitución pasaron a lo menos 25 años antes de que le construyeran ese monumento. Entonces, acá no hay una historia que valore, sino que es muy reciente".

Asimismo, agregó que "lo que se hace con esto, es rescribir la historia, es no colocar la condena a las violaciones a los derechos humanos que sí se produjo lamentablemente en su gobierno".

PURANOTICIA