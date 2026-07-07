Senado despacha a ley aumento del endeudamiento fiscal por US$6.200 millones para 2026

Por 28 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, el Senado despachó a ley el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026.

Tal como informó el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, el mensaje tiene por objeto adecuar el límite máximo de endeudamiento autorizado para el año 2026 a las necesidades actualizadas de financiamiento del Gobierno Central, autorizando un endeudamiento adicional a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del año 2026, por US$6.200 millones.

El legislador precisó que el articulo único fue discutido por Hacienda en general y particular y respaldado por mayoría de votos.

Agregó que entre los aspectos centrales del debate estuvo el Informe Semestral elaborado por el Consejo Fiscal Autónomo y las dudas respecto de modificaciones del presupuesto para el año 2026 que no serían trazables; además, se consultó por la fórmula de cálculo de presión de gasto, a fin de contar con datos objetivos que permitan explicar el monto de mayor endeudamiento solicitado.

Con todo, en su argumentación de voto, declaró que “lo que tenemos que discutir no es cómo llegamos hasta acá, porque esa etapa ya pasó”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz enfatizó que el mensaje es acotado, “pero extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas”.

“Esta no es una discusión sobre el pasado, tampoco una discusión sobre el tamaño del Estado o sobre nuevas prioridades de gasto; tampoco concierne al ancla de la deuda del 45% del PIB. Es una decisión respeto a cómo el Estado debe enfrentar responsablemente la situación fiscal que hoy es distinta a la prevista”, declaró.

DEBATE

Entre los argumentos del oficialismo se manifestó que “recibimos un Estado con una situación financiera crítica” y esta “es la única manera de mantener al Estado funcionando”.

Aludieron a “información incompleta” e insistieron que lo que financiará el mayor endeudamiento, “es a cubrir obligaciones ya devengadas”.

Sin embargo, se reconoció que “el verdadero desafío está en aumentar el crecimiento económico” y “fortalecer la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones”; además de “colaborar en ordenar las finanzas públicas”.

“Este no es un voto que se emita con satisfacción”, “pero es con responsabilidad”, se manifestó.

Desde otra vereda se dejó constancia de las dudas sobre la solicitud, considerando que “paralelamente a esta petición, el gobierno está tramitando una mega ley que está rebajando impuestos a los sectores más pudientes del país”. “Se favorece a un puñado de empresarios, en desmedro de las familias chilenas”.

Sobre la delegación de facultades, se constató que en el proyecto “no se está cumpliendo con la exigencia del artículo 63 número 7 de la Constitución”, por lo que se solicitó a la Contraloría General de la República “que tenga en cuenta esto cuando tenga que tomar razón de los decretos”.

“¿Dónde quedó el discurso que bastaba con administrar mejor, reducir el tamaño del Estado para ordenar las finanzas públicas?”, se consultó. Esto sumado a las diversas dudas respecto a que esta iniciativa, “no cuadra con el principio de austeridad” incluso, algunos legisladores aludieron “al aumento de sueldos de algunas autoridades”.

PURANOTICIA