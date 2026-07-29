Álvaro Jalaff fue condenado a 5 años de libertad vigilada y a pagar una multa de $700 millones por el caso Factop

Tras un procedimiento abreviado, Álvaro Jalaff fue condenado a cinco años de libertad vigilada y al pago de cerca de $720 millones de pesos por delitos económicos.

La situación del empresario se enmarca en la arista Factop del caso Audio, investigación que indaga un presunto esquema de delitos económicos y tributarios. Según la Fiscalía, entre 2019 y 2021 autorizó transferencias por más de $1.054 millones desde Parque Capital a Factop, recursos que habrían terminado en su patrimonio personal.

Estos antecedentes dieron origen a una querella de Grupo Patio por administración desleal y a otra del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios vinculados al uso de facturas falsas, con un perjuicio fiscal superior a $160 millones.

Tras la audiencia de este miércoles, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda explicó que Jalaff fue beneficiado con libertad vigilada intensiva. "Además, fue condenado a pagar dos multas muy relevantes por distintas infracciones penales”.

Una de ellas exige un pago de $220 millones por el delito de cohecho y soborno, luego de que el empresario reconociera haber pagado $400 millones al abogado Luis Hermosilla para que una iniciativa inmobiliaria-industrial obtuviera el visto bueno de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El tribunal determinó, además, el pago de $500 millones por infracciones tributarias, principalmente la de estafa, esto “está relacionado con varias personas que aportaron fondos a la empresa Factop, en los cuales efectivamente el señor Jalaff tuvo una participación de cierta relevancia para que estos engaños se pudiesen producir y consecuencialmente el perjuicio a las víctimas", explicó Sepúlveda.

"También se le imputó la participación como cómplice de una estafa a un fondo de inversiones inglés bastante relevante", detalló el persecutor. "Además, la Fiscalía lo acusó de intervenir en la operación denominada fondo de capital estructurado, respecto de la cual se determinó que hubo un actuar engañoso y eventuales infracciones a la Ley de Mercado de Valores, junto con administración desleal".

El fiscal agregó que “se le imputó también administración desleal por el hecho de haber tomado fondos de una empresa Parque Capital, más de mil millones de pesos, para un beneficio personal, no obstante que eran dineros de la sociedad, no eran dineros personales de él. Y parte de esos dineros había sido destinado a pagar a un funcionario público para cometer un delito de cohecho, el cual también fue acreditado por el tribunal".

Por su parte, el abogado defensor, Hugo Rivera, comentó que el optar por un juicio abreviado “fue una decisión bastante difícil que tomara el cliente, pues nosotros teníamos muchos argumentos para ir a un juicio oral. Pero la vida a veces compela a las personas y tienen que tomar decisiones, más cuando tienen que buscar la paz y la felicidad de la familia”.

“En consecuencia, fuimos a este juicio abreviado y se han cumplido plenamente todos los objetivos con una pena que va a estar bajo una vigilancia y con unas multas que esperamos, con los esfuerzos correspondientes, se van a cumplir cabalmente por el señor Álvaro Jalaff”, finalizó.

PURANOTICIA