Ministro García Ruminot reitera que "no está en los planes" del Gobierno privatizar Codelco

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, descartó que el Gobierno evalúe privatizar Codelco, pero abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer su inversión mediante eventuales asociaciones con privados para evitar un mayor endeudamiento de la estatal.

En entrevista con radio Cooperativa, comentó que "no está en los planes privatizar Codelco y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas, pero desde hace mucho tiempo que se viene planteando si es prudente seguir endeudando a la empresa para financiar proyectos de expansión".

Añadió que “Codelco necesita mayor inversión y ahí ha habido toda una discusión sobre la incorporación de capitales privados, asociaciones de Codelco con otras empresas".

"Son temas tan especializados que yo por eso me atengo a lo que dice el ministro Mas, porque son materias en las que yo entiendo que es bueno y que muchas veces es necesario conversar, discutir estos temas, pero son muy especializados", aseguró.

Y reconoció que "yo desconozco, por ejemplo, hoy día cuál es el nivel de incorporación de privados que tiene Codelco (...). Yo creo que algo de la incorporación de capitales privados o de interacción con otras empresas ha habido precisamente para evitar mayores endeudamientos".

"El endeudamiento de Codelco es importante. Yo me imagino que está pagando por concepto de interés una cantidad también importante de recursos, advirtió García Ruminot.

Finalmente, afirmó que “Codelco necesita modernizar plantas productivas, necesita en general poder ser cada vez más rentable y eso obliga a tener una discusión seria, muy profesional, muy rigurosa respecto de qué es mejor, si continuar con endeudamiento o si uno se puede abrir a la participación de privados, que no necesariamente es privatización de Codelco, sino que es asociación con privados".

PURANOTICIA