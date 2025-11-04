Senado comienza análisis del despliegue de Fuerzas Armadas en zonas fronterizas por decreto supremo

La Comisión de Constitución del Senado será la encargada de analizar la reforma que modifica la Carta Fundamental para disponer el despliegue de las Fuerzas Armadas en el resguardo de áreas de zonas fronterizas, dentro del territorio nacional, mediante un decreto supremo fundado.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo modifica las normas vigentes que disponen que, para dicho despliegue, se requiere del acuerdo del Congreso.

En lo fundamental, la reforma constitucional modifica la atribución de resguardo de fronteras consagrándola como una facultad distinta de la de protección de la infraestructura crítica para disponer, mediante decreto supremo fundado, el despliegue de las Fuerzas Armadas en áreas de zonas fronterizas.

El proyecto faculta al Presidente de la República para disponer, mediante decreto supremo fundado, el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de áreas de zonas fronterizas con las atribuciones de control de identidad y registro; y detención en caso de delito flagrante para el traslado inmediato y puesta a disposición de Carabineros o PDI.

Dicho despliegue se ejercerá bajo el mando de un oficial general de las Fuerzas Armadas que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y se mantendrá salvo que, luego de 90 días desde que este se hubiese decretado, la mayoría de los diputados y senadores determinen su cese. El pronunciamiento de ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre el despliegue se producirá a solicitud de un tercio de los diputados o senadores en ejercicio.

La iniciativa contempla dos disposiciones transitorias a fin de asegurar la continuidad operativa del resguardo fronterizo.

En el texto del mensaje se señala que el año 2021 fue el más crítico del que se tiene registro en términos de personas ingresando por pasos no habilitados, con 56.586 denuncias y autodenuncias de ingreso por pasos no habilitados, lo que representa un aumento del 236% respecto del año 2020.

Es por ello que se han impulsado un conjunto de medidas para fortalecer la seguridad y el control fronterizo que han incluido, entre otras, el despliegue militar para el resguardo de la frontera en la macrozona norte, vigente desde febrero del año 2023.

Además, se cuenta el fortalecimiento de las capacidades de equipamiento y tecnologías institucionales para enfrentar el crimen organizado que ha significado, entre los años 2022 y 2024, destinar más de $46 mil millones a distintas instituciones en la macrozona norte 3 para fortalecer sus capacidades operativas y de investigación para perseguir el crimen organizado.

PURANOTICIA