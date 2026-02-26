Ministerio de Defensa afirma que solicitud de China Mobile no ha sido "declarada admisible"

El Ministerio de Defensa se refirió a la solicitud que ingresó la empresa China Mobile de concesión marítima a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Según consignó Emol, desde la cartera indicaron que la solicitud fue vía digital y que "la presentación de dicha solicitud obliga a la subsecretaría a comenzar un proceso de revisión de admisibilidad, de acuerdo con los procedimientos y normativa vigente".

Asimismo, aclararon que "la solicitud ni siquiera ha sido declarada admisible". Agregan que "insistimos, fue la empresa la que efectuó este trámite de manera autónoma, a través de una plataforma digital dispuesta para ello. La subsecretaría recibe y analiza las solicitudes, no las ingresa".

Finalmente, el Ministerio de Defensa recalcó que "es erróneo insinuar que el proceso de tramitación ya concluyó. Como se ha señalado públicamente, las evaluaciones en torno a este proyecto están en sus etapas iniciales".

