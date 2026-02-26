Gonzalo Migueles solicita al tribunal fijar contactos semanales con Ángela Vivanco

Gonzalo Migueles, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ha solicitado al tribunal fijar contactos semanales con su pareja la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que se encuentra recluída en la cárcel de mujeres de San Joaquín.

Según consignó La Tercera de acuerdo con una solicitud ingresada por su abogado, Álex Carocca la jornada del miércoles 25 de febrero, el imputado busca que se le autorice para contactarse semanalmente con Vivanco.

“Considerando que mantienen una relación de convivencia de muy larga data, y de acuerdo con la reglamentación de Gendarmería, habiendo hecho ellos mismos las consultas sobre la viabilidad de esta petición, solicito se les autorice para mantener comunicación por videoconferencia una vez a la semana o con la periodicidad, en los días y en las horas que permita la reglamentación de sus respectivos lugares de reclusión, oficiando a ambos centros de detención para ello”, se lee en el requerimiento de la defensa de Migueles.

Ante esta solicitud, la jueza Pilar Ahumada, ofició a Gendarmería para que se pronuncie sobre la viabilidad del asunto.

Desde el entorno de la exministra señalan que Vivanco sería de la idea de evitar dicho escenario. Inicialmente estaría por rechazar el contacto.

