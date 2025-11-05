Senado aprueba proyecto que repone el feriado bancario del 31 de diciembre: pasa a la Cámara de Diputados

La Sala del Senado aprobó el proyecto que busca restablecer el denominado feriado bancario de 31 de diciembre, que había sido eliminado por disposición de la Ley Fintech.

Tras ser aprobado en general y particular por la totalidad de los legisladores, la iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados para avanzar con su segundo trámite constitucional.

Luego de la votación, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, manifestó que “lo que se logra hoy es recuperar un derecho histórico del mundo bancario, que además tiene un sentido operativo, un sentido de descanso, un sentido de justicia social y que, por distintas razones, la Ley fintech la había eliminado”.

Bajo ese contexto, dijo que esperan que el "espíritu de unidad que se alcanzó en el Senado se pueda replicar en la Cámara” para que avance su tramitación.

Complementó que se trata de una "indicación simple pero muy relevante que restituye el feriado y reconoce que la jornada es de lunes a viernes, algo que estaba en la Ley de Bancos y fue involuntariamente eliminado con la aprobación de la Ley Fintec”.

