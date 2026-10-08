Senado aprueba proyecto que prohíbe llamadas spam con multas de hasta $72 millones

Por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe las llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor (spam) y abrió plazo de indicaciones hasta el viernes 6 de noviembre.

La moción, que cumple su segundo trámite, tiene entre sus objetivos resguardar a los consumidores de las llamadas telefónicas publicitarias de los proveedores acerca de las cuales no han manifestado su consentimiento en recibirlas.

Además, busca hacer identificables las llamadas telefónicas publicitarios, promociones y de cobranzas extrajudiciales.

El texto legal propone, entre otros, el requerir consentimiento previo, expreso y específico del destinatario para recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores.

Además, plantea que el incumplimiento sea sancionado con una multa de, hasta, más de 72 millones de pesos (hasta 1.000 unidades tributarias mensuales).

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