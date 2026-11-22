La controversia por el presunto uso de firmas sin autorización en el Senado continúa generando tensiones entre los partidos de oposición. Esta vez, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, cuestionó las decisiones adoptadas por el Partido Socialista (PS), aunque aseguró que el episodio no provocará una ruptura de las relaciones políticas entre ambas colectividades.

El conflicto involucra al senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité parlamentario del Socialismo Democrático, quien enfrenta cuestionamientos por una presunta falsificación de firmas relacionada con el retiro de permisos constitucionales de parlamentarios que participaron en una gira presidencial por Asia.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Soto sostuvo que los antecedentes conocidos requieren una investigación exhaustiva y llamó a las instituciones involucradas a colaborar con el Ministerio Público.

“Este es un hecho de la máxima gravedad, no se le puede bajar el perfil. Creo que habiendo ya la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, lo que corresponde es que tanto la bancada como el Senado colaboren activamente, que se puedan esclarecer los hechos y radicar las responsabilidades donde correspondan”, declaró.

La polémica se originó durante la discusión de la Ley de Presupuestos, luego del retiro de permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD), quienes acompañaron al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La situación se intensificó cuando Castro afirmó, en declaraciones a La Tercera, que la iniciativa había sido planteada por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien no se había pronunciado públicamente sobre esas acusaciones.

La controversia derivó en una querella criminal por una eventual falsificación de firmas, mientras se busca esclarecer las circunstancias en que se adoptaron las decisiones cuestionadas.

PPD DEFINIRÁ SUS PRÓXIMOS PASOS

Frente al conflicto, Soto anunció que los cuatro senadores de su colectividad analizarán la situación durante una reunión prevista para el martes, una vez que regrese al país la parlamentaria Ximena Órdenes.

“Los senadores del PPD, que son cuatro de nuestra bancada, se van a reunir el día martes, una vez que regrese la senadora Ximena Órdenes para resolver los pasos a seguir y las determinaciones políticas que ellos van a tomar. Nosotros como partido vamos a esperar esa resolución y vamos a apoyar lo que autónomamente nuestros cuatro senadores decidan”, indicó.

El dirigente explicó que la conducción del partido esperará las conclusiones de sus representantes en la Cámara Alta antes de definir eventuales medidas políticas.

En ese contexto, cuestionó el origen de las tensiones y sostuvo que su colectividad ha resultado perjudicada por las decisiones adoptadas desde el Partido Socialista.

“La verdad que los problemas se han generado por decisiones que ha tomado efectivamente el PS, de los cuales el PPD es más bien víctima”, apuntó.

DESCARTA ROMPER RELACIONES CON EL PARTIDO SOCIALISTA

Pese a sus críticas, el timonel del PPD descartó que la controversia termine con el vínculo político entre ambas colectividades, destacando la trayectoria de colaboración que mantienen.

“No tenemos pensado, bajo ningún punto de vista, romper relaciones políticas con el PS. Tenemos un trabajo histórico que es muy importante y que queremos cuidar y proyectar hacia el futuro”, aseguró.

Soto también rechazó que el eventual uso de firmas parlamentarias sin autorización pueda justificarse como una práctica habitual dentro del Congreso.

“Decir que esto es una práctica habitual o normal sería decir que el Poder Legislativo actúa con infracción a la ley de forma permanente y eso no corresponde. No es así. Siempre tiene que haber autorización y consentimiento del parlamentario al cual se le va a usar la firma y en este caso, el punto es que eso no ocurrió”, afirmó.

De esta manera, el presidente del PPD insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, mientras su colectividad prepara una definición sobre los pasos políticos que adoptará frente a la controversia.

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