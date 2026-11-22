Las declaraciones del senador Vlado Mirosevic sobre los procedimientos administrativos del Senado abrieron un nuevo flanco en la controversia por la presunta falsificación de firmas de dos parlamentarios. Esta vez, el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, rechazó que se trate de una práctica habitual en la Cámara Alta y llamó a esclarecer los hechos.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el expresidente del Senado cuestionó las afirmaciones de su par del Partido Liberal, quien había señalado que este tipo de situaciones no serían inusuales dentro del trabajo parlamentario.

“Fui presidente del Senado y jefe de comité varios años, nunca se ha hecho eso. Esto hay que investigarlo, puede haber algún error administrativo. Yo no quiero condenar a nadie, ni que el senador, Juan Luis Castro, haya falsificado una firma, pero hay que investigarlo”, sostuvo Ossandón.

Sus declaraciones se producen en medio del denominado Caso Firmas, controversia que involucra al senador socialista Juan Luis Castro y que busca esclarecer una eventual falsificación de firmas de parlamentarios en el Senado.

El legislador de RN insistió en que corresponde investigar lo ocurrido antes de establecer responsabilidades, sin descartar que los hechos puedan responder a una equivocación administrativa.

OSSANDÓN CUESTIONA DECLARACIONES DE MIROSEVIC

La controversia entre ambos parlamentarios surgió luego de que Mirosevic abordara el caso durante una entrevista concedida el jueves al podcast Desde la Redacción, de La Tercera.

En esa oportunidad, el senador liberal sostuvo que se trataba de “un asunto puramente administrativo” y explicó que “es muy común que el jefe de comité, los senadores le demos a él la autoridad para efectos de tomar este tipo de resoluciones en general”.

Asimismo, planteó que estas situaciones podían producirse en el contexto de las exigencias propias del trabajo legislativo.

“No me parece tan fuera de lo común que los jefes de bancada, en el apuro que significa el trabajo parlamentario (lo hagan)”, afirmó.

Las declaraciones fueron rechazadas por Ossandón, quien defendió los procedimientos internos del Senado y aseguró que existe una diferencia entre autorizar expresamente el uso de una firma y hacerlo sin consentimiento del parlamentario.

“Que venga un senador a decir que esto es recurrente, no es así, nosotros somos súper estrictos, es cierto que hay un coordinador que tiene las firmas, porque claro, yo le digo ‘hazme tal trámite por favor necesito un pareo’ y él usa mi firma y listo”, explicó.

El senador de RN enfatizó que la existencia de mecanismos administrativos para facilitar determinados trámites no significa que puedan utilizarse las firmas de los legisladores sin su autorización.

En esa línea, insistió en que la investigación debe determinar si existió una irregularidad y establecer las eventuales responsabilidades.

“Aquí puede haber una artimaña que hay que descubrirla, pero esto no es recurrente en el Senado, yo jamás acepté eso y como jefe de comité tampoco”, remarcó.

De esta manera, Ossandón marcó distancia de la interpretación entregada por Mirosevic y reiteró que la controversia debe investigarse, sin dar por acreditada una eventual falsificación ni atribuir anticipadamente responsabilidades al senador Juan Luis Castro.

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