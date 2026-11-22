La continuidad de las clases y los avances en las negociaciones con el Colegio de Profesores marcaron las declaraciones de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien abordó la movilización convocada por el gremio docente para los próximos días y defendió la gestión de su cartera frente a los cuestionamientos de su dirigencia.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado sostuvo que las manifestaciones son legítimas, aunque enfatizó que no deben traducirse en nuevas interrupciones de las actividades escolares, considerando las dificultades que todavía enfrenta el sistema educativo.

“No podemos perder clases, no podemos privar a los estudiantes con todos los déficits que tenemos en materia de aprendizaje, de la necesidad de recuperar la asistencia, que ha sido una recuperación post-pandemia muy gradual. No podemos darnos el lujo además de perder clases”, afirmó.

Arzola también se refirió a las conversaciones que mantiene el Ministerio de Educación con el Colegio de Profesores, señalando que ambas partes participan en mesas de trabajo cada dos semanas para abordar las inquietudes del sector, “algunas de las cuales evidentemente compartimos”.

“Hay situaciones que son más difíciles de resolver. Hay otras en las cuales podemos trabajar más en el corto plazo. Acá cada uno cumple un rol y cada uno también tiene su forma de cumplirlo. A nosotros lo que nos importa es mantener la continuidad de las clases y también poder avanzar con todos esos temas”, explicó.

MINISTRA DEFIENDE SU GESTIÓN ANTE CRÍTICAS DEL GREMIO

Consultada por las demandas docentes que presentan mayores dificultades, la ministra aseguró que las reuniones han permitido avanzar en distintas materias, entre ellas los bonos de incentivo al retiro.

“Quizás Mario Aguilar (presidente del gremio docente) no lo comparte, pero yo veo que sí hemos avanzado en estas mesas que se llevan a cabo. Permiten destrabar situaciones que es importante también que ellos nos traigan”, sostuvo.

La autoridad también respondió a los cuestionamientos del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien ha planteado una escasa presencia del Ministerio de Educación en el debate público sobre el sector.

Frente a esas críticas, Arzola señaló que “hay diferentes formas de plantarse frente a los desafíos” y se definió como “una persona de diálogo”, más que “una persona vociferante”.

En ese sentido, defendió una gestión que describió como “efectivamente es más silencioso”, pero que, según afirmó, ha “tenido resultados que demuestran que eso también puede ser efectivo”.

“Hemos sacado adelante proyectos de ley importantes, hemos avanzado incluso con el apoyo de bancadas de la oposición y yo creo que son distintos estilos de liderazgo y el mío es el que tengo”, declaró.

Respecto de la movilización anunciada, la ministra reiteró que reconoce el derecho de los profesores a expresar sus demandas. Incluso valoró la marcha que el gremio realizó hacia Valparaíso en septiembre.

“Lo encuentro fantástico, siempre y cuando no sea afectar la continuidad del servicio educativo”, manifestó.

RESTITUCIÓN DEL PROGRAMA “YO ELIJO MI PC”

Durante la entrevista, Arzola también abordó la decisión del Gobierno de restituir los recursos destinados al programa “Yo elijo mi PC”, luego de haber cuestionado anteriormente su efectividad en los aprendizajes.

La secretaria de Estado explicó que la propuesta presupuestaria inicial respondió a la necesidad de distribuir los recursos fiscales disponibles entre iniciativas con resultados educativos más demostrados.

Según indicó, el criterio original apuntaba a “priorizar los recursos donde tienen un mayor retorno y donde hay un impacto más demostrado en aprendizaje”.

Sin embargo, reconoció que durante la discusión presupuestaria surgieron nuevos antecedentes y prioridades que llevaron al Ejecutivo a reconsiderar la continuidad del beneficio.

“El presupuesto es una ley y dentro de ese proceso, lo que corresponde es que uno presente una propuesta, presente sus argumentos y que durante la tramitación se vayan también poniendo sobre la mesa distintos antecedentes, distintas prioridades que también el Congreso puede tener”, explicó.

Finalmente, la ministra sostuvo que la restitución del programa respondió al reconocimiento de su aporte social, más allá de los resultados directamente asociados al aprendizaje.

“Es un programa que, más allá del impacto educativo, lo que se nos dijo es que tiene un impacto social. Y por ese impacto social vale la pena reconocer y considerar la restitución de esos recursos y continuar con ese programa”, concluyó.

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