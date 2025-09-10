Senado aprueba multa para quienes no concurran a votar: proyecto vuelve a la Cámara de Diputados

El Senado aprobó el proyecto de ley que repone la multa por no votar en elecciones obligatorias. La iniciativa ahora pasa al tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

La votación fue casi unánime -solo el senador Pedro Araya se manifestó en contra.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, detalló que “los ciudadanos que no concurran a votar serán sancionados con una multa beneficio municipal que va entre las 0.5 y 1.5 UTM”. Esto equivale a montos que fluctúan entre los $34 mil y los $103 mil.

El proyecto considera diversas situaciones que eximen del pago de la multa. Según explicó la secretaria de Estado, se incluyen “las excepciones que se prevén que son básicamente las personas enfermas, las que estén ausentes del país, las que estén a más de 200 km de distancia de su local de votación, acreditado eso con la certificación en Carabineros de Chile; los que cumplan funciones que establezca la propia ley 18.700, los que por cualquier impedimento grave acreditado ante el Juzgado de Policía Local y aquellas personas que sean discapacitados”.

Uno de los puntos discutidos en el Senado fue la exclusión de los votantes extranjeros del régimen sancionatorio. El proyecto aprobado no contempla multas para este grupo, lo que ha generado debate legislativo sobre su inclusión futura.

PURANOTICIA