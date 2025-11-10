Senado aprueba la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa y lo destituye por sus vínculos con Luis Hermosilla

La Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

El primer capítulo del libelo se aprobó por 44 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, mientras que el segundo por 27 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, quedando por votarse el tercero.

Para aprobar la destitución, se requería un mínimo de 26 votos en el primer capítulo.

Con esto, se removió a Ulloa de su puesto en el tribunal de alzada capitalino y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años.

La acusación fue presentada por diputados oficialistas luego que la Corte Suprema rechazara la remoción del magistrado en el proceso disciplinario por sus contactos con el abogado Luis Hermosilla.

Al juez se le acusó de notable abandono de deberes por intervenir en nombramientos judiciales, por no inhabilitarse en causas cuando debió hacerlo y por entregar información sensible sobre la conformación de salas, ternas y quinas. Todo esto, por antecedentes surgidos del denominado caso Audio.

