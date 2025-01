Senado aprueba idea de legislar el proyecto de reforma al sistema político y electoral: iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución

Por 35 votos a favor y 11 en contra, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral, que entre otras medidas plantea la pérdida del escaño para el parlamentario que renuncie al partido por el que fue elegido.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Constitución del Senado para su estudio en particular, tras lo cual se fijó el jueves 6 de marzo como plazo para presentar indicaciones.

El proyecto comenzó a ser analizado por el Senado el 8 de enero, oportunidad en que se pidió una segunda discusión que se desarrolló este martes y culminó con la aprobación en general de la iniciativa. La Cámara de Diputados está tramitando su propio proyecto de reforma política.

Quienes se manifestaron a favor de la iniciativa argumentaron que existe una "crisis severa" de fragmentación en el Congreso, que ha dificultado el avance de las agendas gubernamentales y que se requiere de partidos "ordenados y fuertes".

Señalaron en que es fundamental buscar acuerdos para mejorar el sistema político y recoger todas las observaciones que se han hecho en torno a la iniciativa, en indicaciones que permitan avanzar en el proyecto. En tal sentido, se señaló que es necesario enfrentar esta problemática, por lo que este es un "proyecto necesario" pues con "la conformación de hoy hace inviable los acuerdos".

En la otra vereda, quienes no están de acuerdo con esta iniciativa, expresaron que no se resuelven los problemas de fondo, pues establecer en la constitución un umbral de 5%, no disminuirá las candidaturas independientes.

Además, indicaron que el proyecto no respetaría la voluntad popular, pues no se puede justificar ante los electores que alguien con alta votación quede fuera porque su partido no alcanza el umbral establecido. Agregaron que tampoco es conveniente legislar sobre esta materia ad portas de un proceso electoral.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto disminuir la fragmentación política en el Congreso Nacional mediante la exigencia de que los partidos políticos deban obtener un porcentaje de votos a nivel nacional para que sus candidatos a diputados puedan acceder a escaños parlamentarios, y sancionar con la pérdida del cargo al diputado o senador que renuncie al partido político que declaró su candidatura.

Entre otras medidas, establece el umbral electoral del 5% para que los partidos políticos puedan acceder a representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, señalando que esa regla no se aplicará a los partidos que logren al menos 8 parlamentarios entre ambas cámaras del Congreso Nacional.

Asimismo, se señala que los votos de partidos que no alcancen el umbral se redistribuirán proporcionalmente entre los partidos del pacto electoral que sí lo superen.

