Senado aprueba en general reajuste del sueldo mínimo a $553 mil desde mayo

Por 35 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó en general el proyecto, en segundo trámite, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

Desde el oficialismo se valoró que la medida “reconoce la realidad” y responde a la situación actual del país “con un fuerte desempleo”; mientras que desde la oposición se calificó el monto como insuficiente y se criticó la insensibilidad y poca empatía con las y los trabajadores.

En concreto, la propuesta establece el ingreso mínimo mensual en $553.553, a partir de mayo de 2026, lo que representa un aumento de 2,7% respecto al valor de $539.000 fijado en enero de 2026. El proyecto volvió a la Comisión de Hacienda para su trámite en particular.

El senador Javier Macaya, presidente de la comisión, fue el encargado de informar la medida y señaló que, entre los aspectos debatidos, “algunos de los miembros de la Comisión manifestaron su preocupación por la suficiencia del monto del reajuste”.

Además del guarismo detalló que, para enero de 2027, se contempla reajustar el ingreso mínimo mensual en base a la variación del IPC determinada e informada por el INE entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026

Para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años se eleva a $412.938.

Además, se modifican las asignaciones familiares y maternales del Sistema único de Prestaciones Familiares:

- $22.601 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039.

- $13.870 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990.

- $4.382 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539.

También se modifica el monto del aporte del subsidio familiar a $22.601 por carga.

PURANOTICIA