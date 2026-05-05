Senado aprueba en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, con modificación a la Ley de Migración y Extranjería para sancionar con presidio menor en su grado mínimo el ingreso irregular, además de establecer una multa de 5 a 10 UTM..

La iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional fue aprobada por 24 votos a favor y 20 en contra.

Se fijó hasta el 28 de mayo plazo para presentar indicaciones, etapa clave para perfeccionar el contenido del proyecto.

Tras la aprobación del proyecto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado indicó que “quisiera destacar simplemente que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país”.

“Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención y lo que es una de las características de las normas penales, prevenir”, añadió.

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