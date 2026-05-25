Decretan Alerta Ambiental para este martes en la región Metropolitana debido a condiciones adversas de ventilación

Dadas las condiciones adversas de ventilación y los actuales niveles de concentración, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana -por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM- declaró para este martes 26, Alerta Ambiental en la capital.

"Como se ha ido informando, en estos últimos días las condiciones de ventilación han sido adversas en la cuenca de Santiago, lo que, sumado al uso de calefactores a leña, y el uso del transporte motorizado, hizo que la condición de Calidad del Aire alcanzara niveles de preemergencia ambiental por MP2.5, a las 05:00 de este lunes en la Estación de Cerro Navia, sumándose posteriormente la Estación de Pudahuel, condición que se mantuvo hasta las 14:00. Actualmente las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantienen en el rango de alerta, regular y bueno", consigna el informe.

Este lunes 25 de mayo, en términos meteorológicos se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este martes 26 de mayo se prevé circulación ciclónica en superficie, paso de dorsal a aproximación de vaguada en altura, con temperaturas extremas de 01º y 27ºC.

Las autoridades metropolitanas formularon un llamado a respetar las medidas decretadas con este episodio, y a considerar su condición de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación.

Especialmente se pidió respetar la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la región Metropolitana, medida que será fiscalizada por la SEREMI de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros de Chile.

Respecto de las quemas agrícolas -que están prohibidas desde el 01 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM- la Seremi de Agricultura -en conjunto con los equipos de SAG y CONAF- fiscalizarán la medida en toda la región Metropolitana.

Por otra parte, la restricción vehicular -que se puede revisar en el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes https://mtt.gob.cl/restriccion-vehicular-2026/ será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia dispuesta en toda la RM.

PURANOTICIA