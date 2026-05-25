Bancada UDI propone fusionar 10 ministerios y reitera llamado a que el Presidente Kast lo anuncie en Cuenta Pública

La bancada UDI reiteró su llamado al Presidente José Antonio Kast para que anuncieen su Cuenta Pública del 1 de junio una reforma para reducir la cantidad de ministerios existentes en el país.

Considerando que actualmente tres secretarios de Estado ejercen como biministros-, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto a la jefa de la bancada de diputados y el vicepresidente del conglomerado, Flor Weisse y Eduardo Cretton, respectivamente, profundizaron en su propuesta y plantearon que un total de diez ministerios puedan fusionarse y ser reducidos a sólo cuatro carteras.

Al respecto, cabe recordar que fue tras el primer cambio de gabinete que realizó el Mandatario que los tres parlamentarios gremialistas solicitaron aprovechar la ocasión para avanzar en dicha iniciativa, tomando en cuenta que el Presidente Kast decidió nombrar a Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y a Louis de Grange (Transportes y Obras Públicas) como biministros, sumándose de esta forma a Daniel Mas, quien desde inicios de Gobierno encabeza las carteras de Economía y de Minería.

Por lo mismo, y si bien los parlamentarios señalaron que cualquier proceso que se realice en esa línea debe considerar una serie de aspectos técnicos y políticos, plantearon que al menos diez ministerios deberían -a su juicio- reestructurarse y ser agrupados en sólo cuatro carteras.

De esta forma, la propuesta de la bancada consiste en unificar los ministerios de Educación, Ciencias y Cultura, así como el de Interior con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob). En tanto, Vivienda se integraría con Bienes Nacionales, mientras que Minería haría lo propio con Energía, bajando -en esta etapa- de 25 a 19 ministerios.

“Hoy existe una necesidad urgente de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y ponerlo a la altura de las exigencias actuales de nuestro país. No es razonable seguir manteniendo una estructura con altos costos y niveles de burocracia que terminan afectando la capacidad de gestión y sólo perjudican a los chilenos. Por esa razón, no se trata de reducir por reducir, sino que de garantizar que el Estado esté verdaderamente al servicio de todas las personas”, manifestaron los legisladores.

En esa línea, y respecto de la propuesta, agregaron que “lo que estamos planteando es avanzar en la integración de ministerios que hoy cumplen funciones complementarias o que, incluso, presentan duplicidad de tareas", asegurando que “es perfectamente razonable pensar en un Estado más moderno, con estructuras más simples, menos burocráticas y con una mayor capacidad de gestión”.

En ese contexto, Ramírez, Weisse y Cretton incluso recordaron que en la Ley de Presupuestos 2026 la bancada UDI votó en contra de las partidas de la Segpres y la Segegob, como una señal para abrir el debate sobre una fusión. Asimismo, en 2025 también presentaron una solicitud -que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado- para crear una comisión bicameral con el mismo objetivo.

"No nos olvidemos que, durante las últimas décadas, los distintos gobiernos han tenido ministros asumiendo más de una cartera, lo que demuestra que es perfectamente viable. Sin embargo, esto no puede seguir siendo una solución transitoria, sino que debemos avanzar hacia una estructura permanente. Y esa es una urgencia y una decisión estratégica del país", reiteraron los diputados UDI.

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