Ministro Arrau asegura que Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por Boric “es suficiente”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Gobierno trabajará sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante la administración de Gabriel Boric, pues esta entregaría “un marco suficiente” para ir afrontando los problemas delictivos.

“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro", comentó.

Añadió que el Gobierno trabajará “sobre esa base para implementar nuevas estrategias operativas enfocadas en narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo”.

El ministro también se refirió en específico a la controversia que se arrastra desde el periodo de Trinidad Steinert al mando de la cartera.

“Sobre la polémica que se ha generado, evidentemente, yo creo que es bien indudable que el Presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundente, fueron conocidas por la ciudadanía, y lo que vamos a hacer cuando concurramos al Congreso, al Senado la próxima semana y donde nos citen, efectivamente, es comunicar, mostrar cada una de esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante, que daremos a conocer en los próximos días, con un paquete legislativo muy robusto, también de gestión inmediata y de acciones concretas”, aseguró.

Arrau comentó, además, que “este Ministerio está en un proceso de instalación” y agregó que desde su llegada ha sostenido reuniones “con mandos policiales, equipos ministeriales y organismos vinculados a seguridad pública”.

En relación al debate sobre armas de fuego, el ministro defendió el derecho a la legítima defensa: “Sí creo importante que las personas tengan el derecho a la legítima defensa”, aseguró.

En materia migratoria, Arrau detacó que “ya estamos con el tercer vuelo completado de expulsión”, afirmó y agregó que el Gobierno busca acelerar los procesos mediante conversaciones diplomáticas con otros países.

Finalmente, sobre el aumento de delitos violentos aseguró que “debemos seguir trabajando para reducir no solamente las cifras, como ha ido pasando, sino que también mejorar la percepción de seguridad o de inseguridad”.

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