Senado aprueba en general el proyecto que declara el 7 de enero de cada año como el "Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina"

Con 30 respaldos y 4 abstenciones, la Sala del Senado visó en general la iniciativa legal que busca instaurar anualmente el 7 de enero como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina.

Tras este paso legislativo, se determinó que el lunes 11 de mayo será la fecha límite para presentar indicaciones.

Dar cuenta de esta propuesta, que actualmente atraviesa su segundo trámite constitucional, fue tarea del senador Manuel José Ossandón, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario detalló el motivo detrás de la efeméride señalando que “la fecha fue elegida para conmemorar el hito histórico ocurrido en el año 2011, cuando el gobierno de Chile reconoció oficialmente a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano”.

Durante la sesión, tomaron la palabra diversas senadoras y senadores, entre los que se encontraban Iván Moreira, Vlado Mirosevic, Karol Cariola, Miguel Ángel Calisto, Sergio Gahona, Claudia Pascual, Cristián Vial, Alfonso de Urresti y Gastón Saavedra.

Por su parte, una reserva fue planteada por el senador Ignacio Urrutia, quien dejó expresa constancia de que el artículo 2 de la normativa sería inconstitucional, según su propio criterio.

En medio de las argumentaciones en el hemiciclo, se hizo hincapié en que la creación de esta jornada nacional va más allá de un simple logro diplomático. Por el contrario, se valoró como un reconocimiento a la profunda relevancia cultural, social e histórica que ha tenido la comunidad palestina dentro de Chile.

Al respecto, los antecedentes expuestos recordaron que nuestro país acoge a la mayor población de origen palestino fuera de las fronteras del mundo árabe. Se trata de cerca de 500 mil compatriotas, quienes cuentan con una presencia local que se remonta a más de un siglo.

Sumado a lo anterior, una serie de parlamentarios recalcaron que este proyecto representa una verdadera política de Estado. En esa línea, afirmaron que la medida se fundamenta en el respeto al derecho internacional y logra trascender a los gobiernos de distintos signos políticos.

Profundizando en el respaldo a Palestina, algunos senadores aseguraron que esta postura es un fiel reflejo del respeto a la vida y de la "inquebrantable vocación por la paz" que caracteriza a Chile. Asimismo, se constató que la iniciativa legal “hace justicia al derecho de existencia de un pueblo” y ayuda a sensibilizar en torno a la realidad que vive dicha comunidad.

Desde otra vereda, el senador Miguel Ángel Calisto intervino en su rol de presidente del Grupo de Amistad Chile-Israel para dejar un punto sobre la mesa. El legislador dejó constancia de lo siguiente: “Pusimos en este mismo proyecto una indicación que busca también conmemorar el Día de la Amistad Chile-Israel, porque los pueblos de Medio Oriente sufren, muchas veces por decisiones de los gobernantes, muchas veces por decisiones de gobiernos que no son gobiernos (…)”.

Respecto al contenido íntegro de la propuesta, esta se estructura en base a dos artículos principales. El primero de ellos se encarga de declarar de manera oficial la efeméride cada 7 de enero.

Finalmente, el segundo artículo establece que el Estado promoverá la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino. Esta labor, según detalla el documento, tendrá que realizarse en estricta conformidad con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

PURANOTICIA