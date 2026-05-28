Fiscal citará a declarar a Máximo Pacheco por investigación de sobreestimación de producción en Codelco

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, designado para investigar la sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción 2025 de Codelco, confirmó que citará a declarar al expresidente del directorio de la empresa, Máximo Pacheco.

En entrevista con radio Pauta, el persecutor indicó que "la diligencia sí hay que realizarla dado el cargo y la función (de Pacheco), pero obviamente la oportunidad es la que tenemos que definir... Si lo citamos hoy, quizás habrá que hacerlo en dos meses más porque en la actualidad no tenemos todos los antecedentes para hacerle las preguntas que quisiéramos".

"Siempre es muy importante tomarle declaración al presidente del directorio, más allá de la calidad en la que se haga", añadió.

Esta semana Pacheco dejó el cargo, que fue asumido por el economista Bernardo Fontaine, designado por el Presidente José Antonio Kast.

Cubillos agregó que su trabajo se centrará en la búsqueda de eventuales delitos económicos e incluirá la revisión de correos electrónicos.

De acuerdo al fiscal, "vamos a investigar si hay de por medio algún delito de administración desleal, alguna falsificación de instrumento público, o alguna malversación, o un fraude, que son los delitos que podrían estar involucrados en este caso por parte de algunos de los ejecutivos. Como Ministerio Público no nos corresponde determinar eventuales responsabilidades políticas".

Recordó que "la investigación se basa en una auditoría interna de Codelco", que contiene antecedentes, correos electrónicos y registros ya sumados a las diligencias iniciales de la Fiscalía.

"La denuncia parte con esa auditoría interna, y esa auditoría interna entrega muchos antecedentes de qué fue lo que sucedió. Ese es un documento fundamental para partir la investigación. Hay que ver cómo lo denunciado influyó en el pago de los bonos conocidos y cuánto dinero dejó de llegar a las arcas fiscales", precisó Cubillos.

"No descartamos que exista intencionalidad en los hechos… No podemos descartar que esto solo sea un error… Sobre las pesquisas, en los próximos días vamos a hacernos de mucha evidencia digital, como algunos correos electrónicos que ya han sido conocidos, y también deberemos revisar años anteriores", dijo quien pesquisó el fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025, que dejó a seis trabajadores fallecidos y a otros nueve lesionados.

Finalmente, el fiscal regional de O’Higgins ratificó que su equipo investigador ya trabaja en coordinación con personal policial especializado en lo que calificó como "una causa compleja" por el volumen de documentos, la cantidad de ejecutivos involucrados y el valor de Codelco para el país.

PURANOTICIA