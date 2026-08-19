Senado aprueba en general creación de un bono de $30.000 para niños de hasta 13 años

El Senado aprobó en general el proyecto del Gobierno que crea un bono de apoyo a la niñez equivalente a 30 mil pesos.

En concreto, se trata de la entrega por una sola vez y de cargo fiscal, de un bono de apoyo a la niñez de $30.000 por cada causante.

Además, hasta el 24 de agosto se fijó el plazo para que los senadores y el Ejecutivo puedan presentar indicaciones. Varios parlamentarios adelantaron que buscarán aumentar el monto.

Por su parte, el subsecretario (s) de Desarrollo Social, Gabriel Ugarte, señaló que "sabemos que este bono no resolverá las dificultades, pero sí será un apoyo cuando se busca satisfacer a las necesidades de los niños y niñas".

El texto establece que el bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Asimismo, será inembargable y no podrá ser objeto de retención o compensación de ninguna especie por instituciones públicas o privadas.

Finalmente, el proyecto consigna que serán causantes del bono los niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años de edad. También se exige que pertenezcan al 80% de hogares más vulnerables de la población nacional, según el Registro Social de Hogares.

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