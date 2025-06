Senado aprobó proyecto de ley que estimula la actividad física diaria en colegios

El Senado aprobó el proyecto que estimula la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales promoviendo la realización de éstas durante 60 minutos en cada jornada de clases.

La propuesta, que pasó a la Cámara de Diputados, busca garantizar que los estudiantes de educación parvularia a media realicen alguna práctica física (la que no se podrá conmutar a la clase de educación física) dentro de los establecimientos, consistentes en ejercicios de alta o baja intensidad, de carácter formativo, lúdico, no profesional, integrativo y no discriminatorio, durante toda su jornada escolar.

El proyecto establece que los establecimientos educacionales promoverán la práctica de actividades físicas, deportes o juegos, en tanto herramientas de aprendizaje orientadas al bienestar físico y mental de niños, niñas y adolescentes (NNA). Para ello, deberán incluirlas, al menos, en sus respectivos planes de gestión de la convivencia educativa, a través del desarrollo de metodologías activas y participativas.

Además, los establecimientos educacionales promoverán la práctica de al menos 60 minutos diarios de juegos, actividad física o deporte, para los niños, niñas y adolescentes (NNA) a lo largo de la jornada educativa y en coherencia con su proyecto educativo.

Los establecimientos educacionales también coordinarán y pondrán a disposición de la comunidad educativa todos los espacios pertinentes, como también instalaciones, aparatos y recursos didácticos para hacer efectivo su uso en forma espontánea o coordinada por los docentes y asistentes de la educación.

Junto con ello, promoverán el uso de la vestimenta adecuada para la práctica de actividades físicas y deportivas resguardando el principio de no discriminación, y sin perjuicio de las normas vigentes sobre uniforme escolar.

Asimismo, establece que en ningún caso se podrá conmutar los minutos de actividad física y deportes realizados dentro de la jornada educativa de conformidad con esta ley, como parte de la asignatura de Educación Física y Salud, o su equivalente.

