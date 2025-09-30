Senado aprobó por mayoría el nombramiento de Marcia Scantlebury como integrante del directorio de TVN

Con 29 votos a favor, el Senado aprobó la incorporación de Marcia Scantlebury al directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

La nominación, presentada por el Ejecutivo, permitirá a la periodista ocupar el cargo que dejó vacante la actual ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

Desde el Gobierno se destacó la trayectoria profesional de Scantlebury, quien ha desarrollado una extensa labor en medios escritos, radiales y televisivos, además de una activa participación en el ámbito cultural y en la promoción de los derechos humanos.

“Scantlebury posee una trayectoria de más de cinco décadas en medios escritos, radiales y televisivos, además de una destacada labor en gestión cultural y defensa de los derechos humanos”, expresó la secretaria de Estado a través de la red social X.

La llegada de la profesional se suma a la Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), tras la salida de Francisco Vidal.

(Imagen: Fundación Henry Dunant América Latina)

PURANOTICIA