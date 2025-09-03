Senado aprobó la prohibición de celulares en colegios hasta sexto básico

La Sala del Senado aprobó en general -con 48 votos a favor- el proyecto que modifica la ley general de Educación, con el objeto de prohibir y regular el uso de teléfonos celulares en establecimientos educacionales.

El presidente de la comisión, senador Gustavo Sanhueza, explicó los principales alcances del proyecto que, entre otras medidas de regulación, propone prohibir el uso de medios tecnológicos de telefonía móvil desde el nivel parvulario hasta sexto básico y establecer regulaciones para el uso adecuado para los alumnos de séptimo básico a cuarto medio.

El objetivo es regular el uso de estos dispositivos, promover la utilización responsable de tales herramientas y precaviendo la interrupción del proceso de aprendizaje, a fin de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media.

Durante el análisis del proyecto las y los senadores plantearon la necesidad de regular el uso de teléfonos celulares en los espacios educativos y pusieron énfasis en que el uso indiscriminado e ilimitado de estas tecnologías genera daños en el desarrollo cerebral de niñas, niños y adolescentes; problemas de salud mental, concentración, atención, aprendizaje, emocionales, de sueño, de impulsividad y falta de empatía, entre otros.

Hubo coincidencia en que existe suficiente evidencia científica respecto del los daños que produce la exposición excesiva a dispositivos tecnológicos, que en el caso de los menores pasan 7,6 horas diarias, de las cuales solo 16 minutos están destinados a trabajos escolares.

Asimismo, se recordó que el 55,7% de los adolescentes chilenos de 15 años no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora, lo que hace que los colegios enfrenten realidades complejas, con dispositivos que aumentan los trastornos ansiosos, problemas de salud mental infanto-juvenil, que es necesario enfrentar.

De ahí que señalaron que no se trata de estar en contra de la tecnología, sino que buscar un equilibrio entre la protección y la libertad y fomentar el uso de una manera sana y acorde a la etapa educativa de los menores. Recordaron que los niños, niñas y adolescentes están accediendo a temprana edad a estos dispositivos y también a redes sociales que no están diseñadas con fines pedagógicos sino que para tener a los menores la mayor cantidad de tiempo conectados.

Se indicó que un estudiante revisa su teléfono en promedio cada 12 minutos en la sala de clases lo que no solo afecta su aprendizaje, sino que al aula en general. En tal sentido, se relevó la importancia de "recuperar el aula como espacio de concentración y aprendizaje más profundo" y de tener un uso responsable de tecnología en el proceso formativo.

PURANOTICIA