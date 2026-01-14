Senado aprobó de forma unánime y despachó a ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

“El cuidado importa” “y mucho”, se escuchó en más de una oportunidad durante la votación que entregó el respaldo unánime del informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias en torno al proyecto que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Cabe recordar que el informe, en lo medular, repuso lo propuesto por el Senado en orden a funciones de supervisión con responsabilidades concretas, lo que avanza “con reportes anuales, responsabilidad administrativa cuando corresponda (…), fortaleciendo la calidad de los servicios”; se detalló; asimismo, se repuso la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados.

CERRADO RESPALDO

“Visibilizar, cuidar, proteger y respetar” a las y los cuidadores y a quienes se cuida fueron parte de las palabras destacadas durante las intervenciones en donde también se reconoció que “la demanda de cuidado solo seguirá creciendo”.

Esto, dando cuenta que “Chile es un país que está envejeciendo aceleradamente. Al 2050 cerca de un tercio de la población tendrá más de 60 años y presentamos una de las tasas más baja de natalidad en la Región”, se advirtió.

Transversalmente indicaron lo “invaluable” de la labor del cuidado, realizado, principalmente, por mujeres, por ello la importancia de “una política pública estructural con enfoque de derechos humanos.

En esa línea, recalcaron que durante la tramitación en el Senado se incluyó el “autocuidado” y reforzaron que la norma es crucial para la “coordinación”.

Con todo, se instó a transitar hacia un reconocimiento monetario.

