Senado abre consulta ciudadana por nominación de Gonzalo Ruz a la Corte Suprema

Hasta el mediodía de este viernes 26 de septiembre está abierto el plazo para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus opiniones respecto del abogado y doctor en Derecho Privado, Gonzalo Ruz Lártiga, quien fue propuesto por el Presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema.

Este oficio del Ejecutivo se suma al presentado a fines del mes de julio en que se propuso al abogado Omar Astudillo Contreras para proveer la vacante por cese de funciones del ministro Jorge Dahm Oyarzún en el máximo tribunal.

En esa oportunidad, el Ejecutivo presentó la propuesta de Astudillo junto a la de del abogado y profesor de Derecho Civil, Álvaro Vidal, quien había sido presentado como candidato en el cargo vacante tras la remoción y destitución de Ángela Vivanco Martínez.

No obstante, tras la polémica pública generada a raíz de las querellas cruzadas entre Vidal y su ex pareja, el Gobierno optó por retirar su nominación, dejando sólo la de Astudillo.

Así las cosas, la semana pasada el Presidente Boric presentó ante el Senado el oficio en el que pide el acuerdo para nombrar como ministro de la Corte Suprema, al Gonzalo Ruz Lártiga en la vacante dejada tras la destitución de Ángela Vivanco.

Con ello se activó el procedimiento establecido para este tipo de nombramientos, por lo cual se habilitó un espacio en la web institucional del Senado para que las personas hagan llegar sus opiniones sobre el nominado.

Luego, el martes 30 de septiembre desde las 10:30 a las 12:00 horas la Comisión de Constitución recibirá en la Sala de Sesiones del Senado a los abogados Ruz Lártiga y Astudillo Contreras para conocer sus opiniones sobre la judicatura.

Previo a la audiencia con ambos nominados, el Ejecutivo por intermedio de su Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, explicará las razones por las cuales decidió nominar a los dos candidatos.

El abogado Gonzalo Ruz Lártiga tiene un postítulo en Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y un doctorado en Derecho Privado de la Université d’Aix-Marseille, Francia.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos juzgados civiles de la Región Metropolitana; fue relator concursante de la Corte de Apelaciones de Santiago; abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y abogado integrante de la Corte Suprema entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

En tanto, Omar Astudillo es actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Antes de ocupar su actual cargo, fue relator de la Corte Suprema (2002 a 2006), juez del 25° Juzgado Civil de Santiago (1999 a 2002), relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua (1994 a 1999) y secretario del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua (1993 a 1994).

También fue consejero de la Academia Judicial y representante de la Corte Suprema en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

