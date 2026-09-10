Seis municipios de la región Metropolitana acuerdan perseguir delitos más allá de límites comunales

Los alcaldes Mario Desbordes (Santiago), Cristóbal Labra (San Joaquín), Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda), Felipe Muñoz (Estación Central) y Johnny Yáñez (Cerrillos) y la alcaldesa Carol Brown (San Miguel) firmaron un acuerdo para perseguir delitos flagrantes entre comunas, en el marco de las nuevas facultades establecidas en la Ley de Seguridad Municipal.

Con este acuerdo, los inspectores municipales podrán continuar persecuciones en casos de delitos flagrantes más allá de los límites comunales para efectuar la detención, sin requerir una autorización previa caso a caso, entre otras facultades intercomunales.

Además, el convenio permitirá una mayor colaboración entre las centrales de monitoreo y cámaras de vigilancia de los municipios.

Brown manifestó que "la delincuencia no reconoce fronteras comunales y por eso en virtud de la recientemente aprobada ley 21.802, establece en su artículo 2 que podemos hacer convenios de colaboración entre municipios".

La alcaldesa de San Miguel sostuvo que "no puede pasar que en flagrancia estemos persiguiendo a un delincuente con nuestros equipos municipales y que, porque pasa de San Miguel a Santiago o a San Joaquín o a Estación Central, Cerrillos, no podamos seguir en esa persecución".

“Esto, evidentemente, no reemplaza el rol de las policías. Nosotros siempre damos aviso a las policías en una situación de estas características, pero sí nos permite una mejor protección de nuestros vecinos para que no se produzca esa barrera, que significa pasar de una comuna a otra", añadió.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, estuvo presente durante la firma del acuerdo y felicitó a los municipios "por ser proactivos, por dejar diferencias de lado y aunar voluntades para dar más seguridad a sus vecinos, aprovechando proactivamente lo que habilita esta nueva Ley de Seguridad Municipal".

(Imagen: Municipalidad de San Miguel)

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