Seis locales clandestinos dedicados al comercio sexual han sido clausurados en Providencia

El Plan de Fiscalización a Clandestinos de Comercio Sexual, que se comenzó a implementar este año en la comuna de Providencia, ha permitido cerrar seis locales donde se realizaba esta actividad.

En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad, en conjunto con Carabineros, ha desarrollado diversos operativos para combatir el ejercicio irregular de actividades relacionadas con el comercio sexual, tanto en inmuebles con destino comercial como residencial.

“Hemos hecho ocho operativos de fiscalización a lugares donde se ejercía el comercio sexual de manera clandestina. Clausuramos seis de esos recintos y hay otros dos que están en proceso”, detalló el alcalde Jaime Bellolio.

Los operativos se realizan en el marco de las competencias otorga la Ley de Rentas Municipales, la Ley de Alcoholes y las ordenanzas comunales, que permiten fiscalizar las actividades comerciales que se desarrollan en la comuna, inspeccionando no sólo la existencia de las patentes, sino que también, el correcto uso de éstas y de los giros que fueron autorizados.

El jefe comunal agregó que "este plan ha requerido un trabajo bien detallado e intenso. En Chile el comercio sexual no es una falta ni está tipificado como delito, pero sí hay una serie de problemas asociados, particularmente en desmedro de la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

"Estos recintos muchas veces están disfrazados de, por ejemplo, locales de podología, masoterapia, centros de estética o relajación y ofrecen servicios sexuales, y eso genera una serie de problemas al interior de los edificios de departamentos, para quienes trabajan en esos lugares o quienes viven ahí", añadió.

El Plan de Fiscalización a Clandestinos de Comercio Sexual comenzó a ejecutarse en el Parque Bustamante, con una intervención que incluye monitoreo 24/7 del tramo que va desde Joaquín Díaz Garcés hasta Malaquías Concha, con 56 cámaras de televigilancia.

También contempla medidas adicionales como instalación de vallas peatonales desde Joaquín Díaz Garcés hasta Malaquías Concha, prohibición de estacionar y detenerse entre 21:00 y 6:00 horas, reforzamiento de patrullajes, fiscalización entre las 22:30 y 4:00 horas y puntos fijos de seguridad municipal en horario nocturno.

Las medidas han permitido cursar 333 citaciones al Juzgado de Policía Local, por no respetar la normativa. Si la infracción no se puede entregar presencialmente, se envía como parte empadronado al domicilio respectivo.

PURANOTICIA