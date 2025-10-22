Seis detenidos y más de una tonelada de droga incautada deja operativo en tres comunas de la región Metropolitana

En el marco de una investigación desarrollada durante más de nueve meses por el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, y en coordinación con la Fiscalía regional Occidente, la institución logró desarticular una compleja organización criminal transnacional dedicada a la internación y distribución de drogas en la región Metropolitana.

El operativo se llevó a cabo en las comunas de Estación Central, San Miguel y Huechuraba, donde se efectuaron seis allanamientos simultáneos.

Gracias a la labor investigativa y de inteligencia desarrollada por los equipos especializados, se logró identificar a los integrantes de esta banda, su estructura y modus operandi, permitiendo coordinar un procedimiento de alta complejidad que finalizó con la detención de seis sujetos: cinco ciudadanos colombianos y un chileno, todos adultos.

En el procedimiento se incautó una tonelada treinta kilos y setecientos cuarenta gramos de marihuana prensada, además de 405 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con una pistola sin registro en Chile, munición y más de dos millones y medio de pesos en efectivo.

El general director subrogante, Enrique Monras, señaló que “este operativo representa el compromiso permanente de la institución con la seguridad pública y la tranquilidad de las familias chilenas” y destacó el profesionalismo de los equipos especializados y el trabajo colaborativo con el Ministerio Público.

“Cada kilo de droga que sacamos de circulación significa más niños y jóvenes protegidos de los efectos devastadores del narcotráfico”, enfatizó.

“Este operativo representa un golpe al narcotráfico en nuestro país y ratifica el trabajo que mantiene Carabineros de Chile en velar por la seguridad de la ciudadanía”, finalizó Enrique Monras.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA