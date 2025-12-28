Seis de cada diez chilenos contratan seguros sin entender sus coberturas

El desconocimiento sobre cómo funcionan los seguros continúa siendo una de las brechas financieras más importantes en Chile. Según un estudio de la Asociación de Corredores de Bancaseguros (CBS) junto a Cadem, seis de cada diez personas que poseen algún tipo de póliza la contrataron sin comprender del todo sus coberturas, costos ni condiciones de uso.

Esta falta de información no solo genera coberturas insuficientes, sino también riesgos económicos considerables que podrían evitarse con orientación adecuada. Por ejemplo, muchos asegurados no analizan el mercado antes de firmar un contrato, limitándose a adquirir seguros estándar que no siempre se ajustan a sus necesidades reales.

En el ámbito empresarial, los errores suelen ser más delicados. Según Lucas Behncke, placement de la corredora Viento Sur, muchas compañías contratan pólizas solo por exigencia de clientes o mandantes, desconociendo exactamente qué cubren. Esto puede derivar en pérdidas importantes si ocurre un siniestro fuera de la cobertura establecida. Ejemplos incluyen vehículos usados en faenas mineras o seguros de responsabilidad civil con límites insuficientes.

El especialista enfatiza que, antes de contratar un seguro, es clave preguntarse si realmente se necesita. De ser así, es fundamental revisar detalladamente condiciones, exclusiones y declarar correctamente el uso de los bienes asegurados. La información clara evita que siniestros sean rechazados y permite que las coberturas protejan efectivamente el patrimonio de personas y empresas.

Finalmente, la falta de educación financiera agrava el problema. Las pólizas suelen tener un lenguaje técnico y formatos difíciles de leer, lo que refuerza la percepción de que los seguros “no funcionan”. Behncke sostiene que, con orientación profesional, incluso pequeñas y medianas empresas pueden elegir coberturas adecuadas y proteger su patrimonio frente a riesgos que podrían resultar muy costosos.

