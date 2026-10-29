Seis bolivianos fueron detenidos en operativo que permitió incautar 100 kilos de hojas de coca en Pudahuel, Quilicura y Melipilla

Carabineros detuvo a seis ciudadanos bolivianos que mantenían 100 kilos de hojas de coca, productos prohibidos por la ley 20.000 de drogas, los que fueron incautados en las comunas de Pudahuel, Quilicura y Melipilla.

Los procedimientos se iniciaron luego de un control a un ciudadano boliviano que portaba 180 gramos de hoja de coca en Pudahuel, siendo detenido en flagrancia por infracción a la ley 20.000 de drogas, norma que solo permite el uso de estos productos en situaciones culturales.

Las diligencias policiales permitieron identificar a la persona que le vendió las hojas, residente en un domicilio en camino Lo Echevers, comuna de Quilicura. En el lugar, y con la autorización voluntaria de ingreso del propietario -también boliviano-, se encontró un saco de color azul con cerca de 22 kilos de hoja de coca, junto con dinero en efectivo.

Con estos antecedentes, y con una orden de allanamiento del Primer Juzgado de Garantía se Santiago, se realizó otro operativo de ingreso en domicilios en Melipilla, donde tres personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas y se incautaron otros cuatro sacos con la sustancia ilícita, las que pesaban cerca de 80 kilos.

En total, fueron aproximadamente 100 kilos de hoja de coca, en cinco sacos, incautados por Carabineros.

En tanto, los imputados, cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana y de 53, 45, 36, 28, 20 y 18 años, quedaron a disposición del Ministerio Público por infracción a la ley 20.000 de drogas.

PURANOTICIA