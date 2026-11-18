La Fiscalía Regional de Valparaíso inició de oficio una investigación penal luego de que se diera a conocer que los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (Indep-PPD), quienes integran la comitiva del Presidente José Antonio Kast en la gira asiática, reaccionaron con sorpresa al enterarse de que Juan Luis Castro (PS) retirara los permisos que ambos habían solicitado para ausentarse del país.

La firma de Órdenes habría sido incorporada sin su consentimiento, lo que abre interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió a la polémica, señalando que "no hay otro procedimiento que el que opera siempre cuando uno firma un documento. Cuando los jefes de comité, en representación de su comité, tienen que presentar algún permiso o dejarlo sin efecto, es el senador o senadora que entregó ese permiso originalmente el que debe firmarlo (…). Cuando uno presenta o retira un permiso, obviamente debe estar firmado por el senador o senadora que lo está pidiendo".

Añadió que "también ocurre en algunos casos que los jefes de comité piden que se deje sin efecto, pero lógicamente en consulta de los senadores involucrados. Tenemos la información directamente entregada por la senadora Órdenes, que desconoce esa autorización y pide que su permiso vuelva a estar vigente a partir de esta jornada".

La congresista insistió en que, aunque actualmente muchos documentos se firman en forma electrónica, para ello se requiere la autorización de los involucrados, lo que no habría ocurrido en este caso.

Y el Ministerio Público informó que adoptó la decisión tras tomar conocimiento de antecedentes que “podrían revestir caracteres de delito”, a partir de lo señalado públicamente por Núñez.

La Fiscalía explicó que abrió la investigación “en el ejercicio de sus atribuciones legales” y para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

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