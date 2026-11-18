El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, calificó como insuficientes las disculpas del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, por sus declaraciones contra la colectividad.

El excandidato presidencial sostuvo que sus dichos constituyen una ofensa a la clase media y emplazó al Presidente José Antonio Kast, ministros y subsecretarios a reducir sus remuneraciones en un 10% como señal de compromiso con la ciudadanía.

La controversia surgió luego de que Arenas afirmara que el PDG “no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”, declaraciones que provocaron la respuesta de Parisi, quien anteriormente defendió el papel de su colectividad en la gobernabilidad del país.

Al respecto, Parisi sostuvo que “las disculpas del subsecretario Arenas nunca van a alcanzar. No porque haya ofendido al PDG o a mi persona, sino porque ofendió principalmente a la clase media y a la clase media emergente. Una clase media que se saca la mugre, que cree y quiere un Chile mejor para todos, no solamente para los amigos”.

En esa línea, cuestionó que las aspiraciones de este sector de la población se reduzcan a mejorar su capacidad de consumo, enfatizando que “no se soluciona con que la clase media va a poder comprar un café en el mall o comprarse unas zapatillas nuevas. Eso no es así”.

Parisi también criticó la situación económica durante la actual administración, apuntando al alza de los combustibles, el desempleo y el tipo de cambio.

“La clase media, durante la administración Kast -y se supone que el vocero refleja el pensamiento del Presidente- la está pasando mal”, afirmó, cuestionando además lo que calificó como “un bencinazo completamente injustificado y que fue ideológico”.

Asimismo, sostuvo que las declaraciones sobre quienes “no tienen claro qué Chile quieren o que son faltos de patriotismo” reflejan, a su juicio, “el ADN del Gobierno de Kast”.

En ese contexto, el secretario general del PDG trasladó la responsabilidad política al Mandatario, manifestando que “quien debe responder por esto es el jefe, que es Kast”.

Como señal concreta, Parisi propuso que “la mejor forma de pedir disculpas es que se bajen un 10% el sueldo el Presidente, los ministros y los subsecretarios, para decir que primero está la gente y no la élite política gobernando transitoriamente. Mismo comportamiento que tuvo Boric en su administración”.

“Por eso, bájense el sueldo en un 10% y creo que la clase media y la clase media emergente van a estar un poquito más tranquilas”, concluyó.

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