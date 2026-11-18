El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, abordó su rol tras la polémica por sus declaraciones sobre el Partido de la Gente (PDG), la Ley Antibarricadas y la situación al interior del Ministerio de Ciencia.

"Yo soy el vocero del Gobierno y mi rol es comunicar, trato de hacerlo cada vez mejor, pero siempre con la dirección de tratar de expresar la voluntad del Gobierno en forma fácil, directa y lo más pedagógica posible y en eso, por supuesto, vamos mejorando todos los días", manifestó.

Respecto a los dichos de la diputada Macarena Santelices, quien dijo que "hay ministros que son un cero a la izquierda", el subsecretario afirmó que "los ministros cuentan con la confianza del Presidente de la República y por lo tanto, están plenamente desplegado en sus funciones".

"El Presidente de la República sigue contando con el apoyo de todos ellos y están plenamente desplegados en todas sus labores, así que el único además que puede decir cuando un ministro pierde la confianza del Ejecutivo es el Presidente de la República", indicó.

En cuanto a las diferencias entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y la subsecretaria de la cartera, Carolina Rossi, Arenas sostuvo que "todos los ministerios siempre pueden mejorar. Y en cuanto a la reunión con el biministro Alvarado, la ministra Linconao viene llegando un viaje del extranjero y van a coordinar las agendas para concretar esa reunión lo antes posible".

Sobre los desacuerdos entre el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y Jorge Quiroz de Hacienda por el impacto de las lluvias en las exportaciones de fruta al extranjero, la autoridad argumentó que "siempre pueden haber situaciones que se puedan hecho mejor o algunas contradicciones entre ministros, pero nosotros consideramos que estamos avanzando como Gobierno en todos los ámbitos y especialmente en la Ley de Presupuesto".

“Así que seguimos avanzando, tratando siempre de coordinarnos mejor, pero como le digo, el Presidente de la República tiene la confianza en todos sus ministros y estamos trabajando en forma unida", insistió.

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