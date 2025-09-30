Seguridad pública, social y económica: los ejes del Presupuesto 2026 que anunciará en cadena nacional el Presidente Boric

En el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se realizó la noche de este lunes un Comité Político Ampliado, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, para abordar el proyecto de Presupuesto 2026 que será ingresado al Congreso Nacional.

"Junto al Comité Político nos reunimos con parlamentarias, parlamentarios y representantes de partidos del oficialismo, para dar a conocer el detalle del Presupuesto 2026, que tiene como eje un Estado que pueda responder a las necesidades de nuestros compatriotas de manera seria y sostenible en el tiempo", señaló el Mandatario a través de su cuenta en X.

"Seguridad pública, social y económica con responsabilidad fiscal, para un Chile que seguirá creciendo y donde no queremos que nadie se quede atrás", añadió.

Cabe hacer presente que a las 22:00 horas de este martes 30 de septiembre, el Presidente Boric entregará mayores detalles en cadena nacional del proyecto.

Al término del encuentro, el timonel de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, señaló que “tuvimos una gran jornada de reflexión y de recibir la información del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda respecto de la estructura fundamental de la Ley de Presupuesto que se va a presentar al Congreso”.

Por su parte, la diputada Camila Rojas (FA) informó que “nos hicieron una presentación del presupuesto. Las prioridades están puestas en seguridad social, seguridad económica y seguridad pública, que son las mismas que el gobierno ha venido impulsando en presupuestos anteriores. Todo ello con un objetivo claro: dar mayor tranquilidad y estabilidad a las familias”.

En tanto, la diputada Gael Yeomans (FA) declaró que “las prioridades están en el marco de las necesidades que tiene la ciudadanía. O sea, estamos hablando de seguridad pública, de seguridad económica, de poder avanzar en dar también tranquilidad a las familias respecto a poder tener recursos a fin de mes”.

PURANOTICIA