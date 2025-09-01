Segundo Tribunal Electoral define este lunes si Daniel Jadue podrá ser candidato a diputado

El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana ha fijado una audiencia para este lunes a las 14:30 horas para revisar la situación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y su candidatura a diputado por el Distrito 9.

La audiencia surge de una reclamación presentada por un grupo de querellantes que busca impedir que el exjefe comunal se postule en las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre. Los demandantes argumentan que, al estar acusado por el Ministerio Público en el marco del caso "Farmacias Populares", Jadue podría estar inhabilitado para ejercer sus derechos políticos y, por lo tanto, para ser candidato.

El tribunal solicitó un informe al Poder Judicial sobre la situación de Jadue y lo citó a la audiencia, a la que el exalcalde podrá comparecer de manera telemática.

La ley establece que una persona acusada en un delito que merezca pena aflictiva pierde sus derechos políticos y su derecho a sufragio. El Caso Farmacias Populares, por el cual se le acusa, incluye los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, por los que la Fiscalía ha solicitado una pena de más de 18 años de cárcel.

La decisión del tribunal es clave para el futuro político de Daniel Jadue. Si se ratifican las acusaciones y se determina que la ley lo inhabilita para postular, el exalcalde quedaría fuera de la carrera parlamentaria. El Partido Comunista, del cual es militante, ha sostenido que la candidatura es válida mientras no exista una sentencia a firme que lo declare culpable.

PURANOTICIA